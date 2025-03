Valentín Castellanos, Lazio (crediti foto: Domenico Bari)

L’esito degli esami strumentali svolti da Valentin Castellanos in seguito all’infortunio che lo ha tenuto fuori da Bologna-Lazio

Dopo un’assenza di circa un mese, il Taty è tornato ai box per un problema fisico.

Durante questo stop, l’attaccante biancoceleste ha saltato cinque partite. Tre in Serie A contro Venezia, Milan e Udinese; una in Coppa Italia contro l’Inter e una in Europa League contro il Viktoria Plzen.

Tornato a disposizione nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro la squadra ceca, l’argentino ha dovuto nuovamente fermarsi per un fastidio di natura muscolare.

Per questo motivo, nella trasferta persa domenica al Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l’ex Girona e New York City si è seduto soltanto in panchina e Marco Baroni non ha potuto contare sul suo numero 11.

Lazio, altro infortunio per ‘Taty’ Castellanos

Nella giornata di martedì 18 marzo Castellanos si è sottoposto a esami medico-strumentali per scoprire l’entità dell’infortunio che non gli ha permesso di giocare Bologna-Lazio, poi terminata sul punteggio di 5-0 per i padroni di casa.

Clicca qui per scoprire l’esito degli esami svolti dal centravanti classe 1998.

Lazio, Castellanos: “Non vedo l’ora di tornare”

L’attaccante ha commentato il suo infortunio attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Famiglia Lazio dopo un mese di recupero dall’adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo, ho avuto una lesione al soleo dell’altra gamba. Sono triste e scoraggiato, vorrei davvero giocare, vedervi e sentire il vostro sostegno”.

L’argentino ha aggiunto: “Non sono abituato a questo tipo di infortuni, è tutto molto nuovo per me, ma è una cosa che può succedere. Non vedo l’ora di essere di nuovo con voi. Lavorerò per essere presto più forte e pronto ad aiutare la squadra. Forza Lazio!”