Lazio, Lotito: “Faccio i fatti, non le parole. Il 5-0 a Bologna? L’importante è rialzarsi”

Le parole del presidente della Lazio sul momento della formazione biancoceleste e non solo

Questioni di campo. E non solo. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto nel corso del programma “Fin che la barca va” di Piero Chiambretti. Il numero uno del club ha parlato della recente sconfitta, per 5-0, arrivata contro il Bologna. “Penso che l’importante sia rialzarsi, può capitare di cadere, ma la volontà di rialzarsi è fondamentale. Sono convinto che ci siano le condizioni per poter fare bene”.

Lotito aggiunge. “I tifosi della Roma vorrebbero un presidente presente con cui sfogare le frustrazioni. Io ho il coraggio di assumermi le mie responsabilità, anche con la piazza contraria. Quest’estate contestavano la squadra, Baroni, ho avuto 10mila persone contro, ma si sono dovuti ricredere davanti ai fatti

“Io faccio i fatti e non le parole, non vendo sogni ma solide realtà”. E torna sulla questione legata alla Roma. “Tifo Lazio da quando avevo 5 anni. Mi sono trovato a frequentare lo stadio anche in occasione delle gare della Roma perché mio suocero aveva acquisito la Roma con Sensi. Andavo come patrimonio società e di famiglia. Mio suocero è diventato laziale”.

Lazio, le parole di Lotito

Lotito aggiunge. “Non amo apparire. Ho avuto un momento, quando sono entrato in questo mondo, per far capire chi fossi. Oggi non devo dimostrare nulla. Chi ha la sostanza non ha bisogno di apparire”.

Il numero uno, successivamente, è stato interpellato su un’altra squadra del campionato di Serie A, la Juventus. “Motta responsabile della crisi? Io valuto oggettivamente, non di pancia, ma di testa. I greci dicevano di riconoscere la causa. Io parlo della Lazio. Non interferisco nelle situazioni degli altri.