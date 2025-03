Prime pagine: “Inzaghi fa il mago”, “Per la Juve ho pianto”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 19 marzo 2025

Tempo di sosta per le Nazionali in Serie A, ma i principali quotidiani sportivi continuano a concentrarsi sulle singole squadre anche alla vigilia di Italia-Germania che andrà in scena a San Siro nella serata di giovedì 20 marzo.

Attesa la sfida tra Spalletti e Nagelsmann, il ct azzurro ha recentemente chiamato anche Raoul Bellanova per unirsi al gruppo.

Diversi, invece, i nazionali che non hanno potuto prendere parte al ritiro, o altri che non sono stati chiamati dall’ex Napoli, Roma e Inter.

Di seguito riportiamo le principali pagine dei quotidiani sportivi nazionali di oggi, mercoledì 19 marzo 2025.

“Inzaghi fa il mago” apre la Gazzetta dello Sport, che punta tutto sull’incombente rinnovo di Simone Inzaghi, che lo legherà all’Inter fino al 2028, avvicinandosi al primato di Herrera per anni consecutivi sulla panchina nerazzurra. Sulla sinistra, spazio a Milan e Juventus, con un primo contatto dei rossoneri con l’ex allenatore.

“Per la Juve ho pianto” apre invece il Corriere dello Sport, che oggi propone la prima intervista dopo la rinascita a Nicolò Fagioli, ex Juventus oggi alla Fiorentina. Più in basso, invece, spazio al rinnovo di Inzaghi e al Napoli di Conte.

“La vera Juve è come me, non molla”. Questa la frase riportata in prima pagina su Tuttosport, tratta dall’intervista al giovane tifoso rimasto solo sugli spalti del Franchi durante la sconfitta con la Fiorentina. Spazio anche a Pulici, storico bomber del Torino, che intima Cairo a vendere.