Napoli, Manna: “Non siamo ancora una squadra costruita per vincere”

Le considerazioni del direttore sportivo Manna sull’annata del Napoli

Mancano 9 partite al termine del campionato, con le tre squadre del podio racchiuse in 6 punti. In testa c’è l’Inter con 64 punti, che nell’ultima giornata ha vinto lo scontro diretto a Bergamo per 0-2.

Segue il Napoli di Conte e del D.S. Manna, che con lo 0-0 di Venezia è salito a quota 61. Al terzo posto troviamo invece i nerazzurri di Gasperini con 58 punti.

Proprio il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato in occasione del Premio Maestrelli.

Le parole del dirigente sulla Serie A in corso: “È un campionato avvincente, ci sono ancora 9 partite da giocare, stiamo meritando di giocarci fino alla fine questa chance scudetto. È un’occasione che ci siamo costruiti. Quando sei in corsa hai il desiderio di arrivare fino in fondo. In ogni caso, abbiamo fatto qualcosa di importante e dobbiamo restare coerenti con quello che è stato il nostro percorso“.

Le parole di Manna su Antonio Conte

Sull’obiettivo del club: “L’obiettivo iniziale era arrivare fra le prime 4 e all’inizio della stagione era già un obiettivo importante. Ora siamo in lotta per lo scudetto dopo essere stati in testa alla classifica per gran parte del campionato. Non siamo ancora una squadra costruita per vincere, ma i ragazzi ogni giorno hanno dimostrato di avere dei valori importanti e li stanno mettendo in campo. Quest’anno siamo ripartiti dopo un campionato difficile e ogni anno cercheremo di migliorare il nostro organico“.

Sull’allenatore: “Conte è un elemento fondamentale di questo progetto. È un allenatore determinante nel lavoro quotidiano, la sua storia parla per lui. La gente di Napoli è tornata a emozionarsi dopo un’annata complicata, e questa è la maggiore soddisfazione che ho avuto modo di vivere. Per quanto riguarda il mio lavoro, l’arrivo di un calciatore mi ha lasciato qualcosa in più, e parlo dell’acquisto di Buongiorno che è quello che mi ha reso maggiormente orgoglioso. La sua volontà è stata determinante“.