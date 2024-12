Milan, è il giorno di Conceiçao: gli aggiornamenti LIVE

Sergio Conceiçao – Imago

Al Milan inizia oggi l’era Conceiçao: l’allenatore atteso a Milanello dopo l’esonero di Fonseca

Fuori Fonseca, dentro Conceiçao. Inizia oggi un nuovo capitolo per il Milan che ha scelto di cambiare allenatore a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana.

Il club ha esonerato Paulo Fonseca, una decisione maturata già prima del pareggio a San Siro contro la Roma. in cui l’allenatore portoghese è stato espulso nel primo tempo.

Al suo posto arriva un connazionale: Sergio Conceiçao, classe 1974, al ritorno in panchina dopo sei anni al Porto. Per lui contratto fino a giugno e pozione di rinnovo a favore del Milan al termine della stagione.

L’ex Porto torna così in Italia dopo le esperienze da calciatore con Lazio, Parma e Inter tra il 1998 e il 2004.

Sergio Conceiçao – Imago

Conceiçao-Milan, la giornata live

10:11 – Ufficiale l’esonero di Paulo Fonseca. Il comunicato del Milan: “Il Milan annuncia che Paulo Fonseca è stato sollevato dai suoi doveri di capo allenatore della prima squadra maschile. Il Club estende la sua gratitudine a Paulo per la sua grande professionalità e gli augura il meglio nei suoi sforzi futuri“

8.40 – Fonseca e il suo staff potrebbe recarsi in mattinata a Milanello per prendere le proprie cose e salutare.

7.40 – Il Milan tornerà in campo venerdì 3 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad contro la Juventus. Conceiçao troverà da avversario all’esordio suo figlio Francisco, giocatore bianconero

7.30 – Il Milan si allenerà di pomeriggio (inizialmente oggi era previsto un giorno libero): ritrovo a Milanello alle 12.30, poi tutti in campo per iniziare la preparazione della Supercoppa Italiana

7.20 – Conceiçao è atteso in giornata a Milano per firmare il contratto che lo legherà al Milan fino a giugno, con opzione di rinnovo in favore del club rossonero.

7.10 – In giornata è atteso il comunicato ufficiale del Milan che sancirà ufficialmente l’addio di Fonseca. L‘allenatore avrà lo stipendio garantito fino a giugno 2025: il contratto non avrà valenza fino a giugno 2027 perché l’esonero è avvenuto nei primi sei mesi. IL RETROSCENA

7.00 – Fonseca ha ricevuto la comunicazione dell’esonero dopo il match con la Roma. “Sono fuori dal Milan, ho fatto quel che potevo” ha spiegato il portoghese a Sky Sport. L’INTERVISTA