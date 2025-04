Nasce la nuova Sampdoria: Evani è arrivato a Bogliasco | LIVE

La Sampdoria riparte da Evani e Mancini: il racconto della loro prima giornata

Comincia la rincorsa alla salvezza per la Sampdoria, dopo la rivoluzione avvenuta in seguito all’ultima sconfitta contro lo Spezia.

Sollevati dall’incarico Semplici e il ds Accardi, la Samp riparte da figure già ben note. La panchina è stata affidata ad Alberico Evani, con Attilio Lombardo come suo vice.

In dirigenza arriverà come nuovo direttore sportivo, una volta liberatosi dal Barcellona, Andrea Mancini, figlio di Roberto, che non entrerà ufficialmente nell’organigramma societario ma che sarà consulente del presidente Manfredi.

L’arrivo di Evani e del suo staff a Bogliasco è avvenuto già nella mattinata di oggi, con primo allenamento nel pomeriggio, quando arriveranno anche Roberto Mancini e Manfredi.

Sampdoria, il racconto della giornata | LIVE

9:30 – Alberico Evani, Attilio Lombardo e Andrea Mancini sono già arrivati al centro sportivo di Bogliasco. A precederli e ad accoglierli Giovanni Invernizzi, fino a oggi club manager, che da ora avrà un ruolo più operativo.

