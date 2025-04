Arsenal-Real Madrid, le probabili formazioni della sfida di Champions

Le possibili scelte di Arteta e Ancelotti per Arsenal-Real Madrid

Non sarà solo la serata di Bayern Monaco-Inter, perché il programma dei quarti di finale di Champions League vede in contemporanea un’altra super sfida tra due big europee.

All’Emirates Stadium va in scena la gara d’andata di Arsenal-Real Madrid, con ritorno in programma la prossima settimana al Bernabeu.

Da una parte c’è un Arsenal alle prese con diversi infortuni e che arriva dal pareggio in Premier League sul campo dell’Everton.

Dall’altra ci sono i campioni in carica del Real Madrid, come ogni anno tra i favoritissimi per la vittoria finale. Anche la squadra di Ancelotti però arriva da una partita non indimenticabile, la sconfitta per 2-1 contro il Valencia, e cercherà riscatto in quel di Londra.

Arsenal, quante assenze per Arteta

Arteta dovrà fare i conti con diverse e pesanti assenze. Non ci sarà ancora Riccardo Calafiori, oltre a quattro giocatori per cui la stagione è già finita. L’ultimo di questi è Gabriel Magalhaes, infortunio che si somma a quelli di Gabriel Jesus, Havertz e Tomiyasu. In difesa, al posto del brasiliano, ci sarà l’e Spezia Kiwior. Ma la sorpresa sarà davanti, dove verrà riproposto Mikel Merino da falso 9.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice; Saka, Ødegaard, Martinelli; Merino. Allenatore: Arteta

Real Madrid, sorpresa Alaba

Formazione tipo per il Real Madrid, con una sola sorpresa che riguarda il ruolo di David Alaba. Infatti, l’austriaco dovrebbe partire dal primo minuto da terzino sinistro, ruolo che gli appartiene ma in cui si è visto pochissime volte da quando è arrivato a Madrid. Dall’altra parte ci dovrebbe essere Lucas Vazquez e non Valverde, che dovrebbe tornare nei 3 di centrocampo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Asencio, Alaba; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti

Dove vedere Arsenal-Real Madrid in tv e streaming

La partita tra Arsenal e Real Madrid, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà all’Emirates Stadium martedì 8 aprile alle 21:00.

La gara sarà visibil in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, con diretta streaming disponibile su Sky Go e Now Tv.