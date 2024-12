Il retroscena sul contratto di Paulo Fonseca, ormai ex allenatore del Milan

Nella serata di domenica 29 dicembre – dopo il pareggio di San Siro per 1-1 contro la Roma – il Milan ha deciso di esonerare Paulo Fonseca.

I rossoneri hanno già scelto il suo successore, che sarà Sérgio Conceição, ex allenatore del Porto.

L’allenatore portoghese è atteso oggi (lunedì 30 dicembre) a Milano e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo in favore del Milan.

Rossoneri che si separano dunque da Fonseca, sedutosi in panchina in estate. Con l’ex Lille alla guida sono state disputate 24 partite in tutte le competizioni, nello specifico: 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, per una media punti di 1.75.

Il retroscena sul contratto di Fonseca col Milan

Paulo Fonseca, ormai ex allenatore del Milan, avrà lo stipendio garantito fino a giugno 2025. Il contratto non avrà quindi valenza fino al 2027 (come inizialmente previsto), poiché l’esonero è avvenuto nei primi 6 mesi dello stesso.

Questo perché, nel contratto da 3 anni firmato in estate dal portoghese, c’era una clausola che stabiliva il pagamento dello stipendio solo per il primo anno in caso di esonero nei primi 6 mesi. Così è avvenuto.