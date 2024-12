La Lazio punta Jacopo Fazzini: ecco chi è il centrocampista dell’Empoli

Si avvicina il calciomercato e la Lazio inizia a monitorare le possibili occasioni per rinforzare ulteriormente la rosa in questa sessione invernale puntando molto sui giovani.

Come anticipato nelle scorse ore, i biancocelesti sono vicini alla chiusura del centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini.

Manca, però, ancora qualcosa tra la domanda dei toscani e l’offerta della Lazio per trovare l’accordo definitivo sulla cifra finale.

La formula, che porterebbe nella Capitale il classe 2003, prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto attorno ai 15 milioni di euro.

Jacopo Fazzini, i numeri di questo 2024/25

La Lazio ha puntato gli occhi sul giovane Jacopo Fazzini. Il centrocampista si è messo in mostra in questa prima parte di stagione con l’Empoli totalizzando 10 presenze. Il classe 2003 vanta anche una doppietta contro il Catanzaro nel primo turno di Coppa Italia: sblocca e poi chiude definitivamente il match.

In questi anni passati in azzurro, Fazzini, ha giocato principalmente come centrale ma è stato usato anche come trequartista. In questo ruolo ha messo a segno 5 reti e 1 assist, in confronto ai 3 gol e 10 assist collezionati giocando nel suo ruolo preferito. Dati che fanno ben sperare per la sua flessibilità in campo.

Fazzini, una vita in azzurro

Dopo esser arrivato a 14 anni per giocare nelle giovanili, Fazzini, non ha mai abbandonato la maglietta dell’Empoli. Ha iniziato ad allenarsi con la Prima Squadra con Andreazzoli allenatore, nel 2022. A 19 anni, ha poi debuttato tra i professionisti contro l’Inter, in Coppa Italia.

Nella sua prima stagione in Serie A ha totalizzato 21 presenze, lo scorso anno è salito a 31 trovando anche la prima rete contro il Sassuolo e due assist contro Fiorentina e Salernitana.