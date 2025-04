Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino dopo l’espulsione nell’ultimo turno

Raffaele Palladino non potrà scendere in panchina nella prossima giornata: l’allenatore viola ha ricevuto una squalifica di una giornata dal Giudice Sportivo.

L’ex Monza era stato espulso nel finale della gara contro il Milan per le proteste giudicate troppo veementi. La Fiorentina si era fatta raggiungere sul 2-2 dai rossoneri dopo essere passata in doppio vantaggio nei primi dieci minuti di gioco.

I viola dovranno dunque fare a meno del proprio allenatore per la prossima partita, in cui giocheranno in casa contro il Parma.

Sarà un match importante per accorciare la distanza dal quarto posto, al momento occupato dal Bologna a 57 punti.

Il comunicato del Giudice Sportivo

Di seguito la nota ufficiale del Giudice Sportivo su Palladino.

“Squalifica per una giornata di gara effettiva; Palladino Raffaele (Fiorentina): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“.