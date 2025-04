La probabile formazione schierata da Hansi Flick per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Manca sempre meno al via dei quarti di finale di Champions League. Mercoledì 9 aprile anche il Barcellona di Flick scenderà in campo per il match di andata contro il Borussia Dortmund di Kovac.

La sfida di ritorno sarà invece martedì 15 aprile alle 21 al Westfalenstadion di Dortmund.

I padroni di casa arrivano al match dopo il pareggio in campionato contro il Betis. Gli ospiti, invece, si presentano a Barcellona dopo la vittoria in Bundesliga contro il Friburgo.

Ecco di seguito la probabile formazione schierata da Hansi Flick per l’andata dei quarti di finale di Champions.

Barcellona, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund

Per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund Hansi Flick si affida al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà l’ex bianconero Szczesny. Difesa a quattro con Martinex e Araujo centrali, accompagnati da Koundé e Balde esterni. La coppia di centrocampo sarà composta da De Jong e Pedri. A supporto di Robert Lewandowski ci saranno poi Yamal, Gavi e Raphinha.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

Barcellona-Borussia Dortmund, dove vedere in tv e streaming

La partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund, in programma mercoledì 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Lluis Companys, sarà visibile in tv su Amazon Prime Video.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app di Amazon Prime Video su pc, tablet e cellulare.