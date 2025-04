Termina la stagione di Kouamè a causa della rottura del crociato: ecco il comunicato ufficiale

L’Empoli dovrà fare a meno di Christian Kouamè per il finale di questa stagione: l’attaccante ivoriano, infatti, ha rimediato una rottura del crociato.

Il calciatore, che ha giocato un totale di 26 partite di Serie A con la maglia dell’Empoli, dovrà dunque fermarsi.

Un epilogo già vissuto: Kouamè infatti, nel 2019, rimediò una rottura del legamento crociato. In quel periodo l’attaccante vestiva la maglia del Genoa.

Da segnalare, oltre alle 26 presenze, il gol segnato contro il Como e l’assist fornito con il Lecce. Di seguito la nota pubblicata dall’Empoli.

Il comunicato ufficiale

Termina quindi la stagione per Christian Kouamè, come annunciato dall’Empoli in una nota ufficiale sui profili social.

Ecco il comunicato del club. “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Christian Kouamè, uscito durante la gara contro il Cagliari, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“.