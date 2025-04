Le dichiarazioni di Gavi nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match in Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Sale l’attesa dei quarti di finale di Champions League. Mercoledì 9 aprile si affronteranno nel match di andata il Barcellona di Flick e il Borussia Dortmund di Kovac.

Alla vigilia della sfida ha parlato nella consueta conferenza stampa anche Gavi, rientrato dopo il grave infortunio che lo ha visto fuori dal campo diversi mesi.

Il centrocampista del Barcellona a proposito ha dichiarato: “Questa stagione non sto avendo un ruolo così importante, ma arrivo da un grave infortunio. Ho già detto che sono molto contento della ripresa. Flick mi sta mettendo in molte posizioni in campo, e questo può migliorare il mio gioco, sia in attacco che in difesa. Sarà positivo per me in futuro perché più sono completo, meglio è“.

Il numero 6 blaugrana ha continuato parlando del suo futuro: “Certo che mi piacerebbe ritirarmi al Barcellona. Non si sa mai nel calcio, ma metterei firma adesso. È vero che nel calcio possono succedere tante cose e gli infortuni capitano, ma io firmerei di sicuro“.

Barcellona, le parole di Gavi

Tante sfide ancora da affrontare per portare a casa altri trofei. Come si fa? Gavi ha commentato: “Dobbiamo affrontare partita per partita. Stiamo disputando un’ottima stagione e la gente potrebbe pensare che siamo i favoriti, ma stiamo facendo la nostra parte e domani abbiamo una partita importante“.

Infine ha concluso: “Quando sei a La Masía sogni sempre di vincere il triplete o il sestetto con il Barcellona. È il miglior club. Ovviamente i tifosi devono essere entusiasti, stiamo facendo una grande stagione. Ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Lavoriamo per rendere felici i tifosi e vincere quanti più titoli possibile“.