Fiorentina, in difesa piace Pablo Marí se dovesse partire Martinez Quarta

Con Martinez Quarta in partenza, la Fiorentina mette gli occhi su un altro difensore già allenato da Raffaele Palladino

La Fiorentina di Raffaele Palladino rischia di perdere Martinez Quarta. Il difensore argentino infatti, come raccontato dalla nostra redazione, è a un passo dal ritorno in Argentina al River Plate.

Se dovesse partire, il club viola vorrebbe Pablo Marí. Il difensore del Monza sarebbe il tassello richiesto da Palladino, che lo ha già allenato durante la sua esperienza in Brianza.

La Fiorentina, però, visto lo stato avanzato della trattativa che riporterebbe Martinez Quarta in Argentina, si è intanto già tutelata per sostituirlo con un altro argentino.

Si tratta di Nicolàs Valentini, che ha appena concluso l’anno solare con la maglia del Boca Juniors. Valentini arriverà a Firenze già nei primi giorni del 2025 e diventerà a tutti gli effetti un giocatore viola.

La stagione di Valentini

Cresciuto nelle giovanili del Boca, ha sempre giocato con la squadra di Buenos Aires, a eccezione dell’anno in prestito nel 2022 all’Aldosivi, che rimane quello in cui ha trovato più spazio. Nell’ultima stagione, che per lui si sapeva essere l’ultima, ha giocato solo 9 partite tra campionato e Copa Sudamericana, segnando un gol.

In marzo era stato convocato, pur senza esordire, con la nazionale maggiore argentina per un’amichevole contro il Costa Rica. A inizio 2024 ha invece disputato il torneo preolimpico con l’Argentina Under 23. Ora si prepara al nuovo capitolo della sua carriera.