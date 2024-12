Torino, la lista degli attaccanti per gennaio: tentativo per Beto

I possibili movimenti di mercato del Torino in questa sessione di gennaio per l’attacco.

Dopo l’infortunio a inizio stagione di Duvan Zapata, il Torino ha sofferto molto la mancanza di un centravanti.

Lo stesso Vanoli ha dichiarato nel corso delle settimane di aver bisogno di una nuova punta che faccia il lavoro spalle alla porta che tanto bene eseguiva l’ex Atalanta.

Con il mercato di gennaio che si avvicina, l’allenatore granata ha chiesto un attaccante alla società da affiancare a Sanabria e Adams.

Nella short-list stilata dalla dirigenza per questa sessione invernale, il primo nome è quello dell’ex Udinese Norberto Beto.

La situazione Beto e le altre idee del Torino per l’attacco

Il Torino ha fatto un sondaggio per Norberto Beto offrendo un prestito con diritto di riscatto. L’Everton però al momento non apre a questa formula e vediamo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni. Il portoghese resta la prima scelta dei granata.

In lista è presente anche Kouame della Fiorentina che, vista la difficoltà degli altri due nomi, potrebbe superarli anche se Beto resta la priorità.