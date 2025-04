Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Inter, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Bayern Monaco e Inter sono pronte a scendere in campo per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League.

I padroni di casa arrivano alla sfida dopo la vittoria in campionato contro l’Asburgo. Dovranno però fare i conti con tutti gli indisponibili a causa di infortuni (Clicca qui per la lista completa).

Dall’altra parte invece i nerazzurri si presentano al match dopo il pareggio con il Parma in Serie A.

Ecco le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Inter schierate da Vincent Kompany e Simone Inzaghi.

Bayern Monaco-Inter, le formazioni ufficiali

BAYERN MONACO (3-4-3): Urbig; Stanisic, Dier, Kim; Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro; Olise, Kane, Sané. All. Kompany

A disposizione: in attesa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

A disposizione: in attesa

Bayern Monaco-Inter, dove vedere in tv e streaming

La sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter, in programma martedì 8 aprile alle 21:00 all’Allianz Arena, sarà trasmessa in esclusiva tv su Sky e NOW.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW TV.