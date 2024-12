Le parole dell’allenatore del Benfica Bruno Lage sul futuro di Antonio Silva, cercato dalla Juventus.

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sporting, l’allenatore del Benfica, Bruno Lage, ha affrontato anche il tema di Antonio Silva.

Il giovane difensore, obiettivo di mercato della Juventus, è stato al centro di dichiarazioni esplicite da parte del suo agente, Jorge Mendes, che ha ribadito la chiara intenzione del giocatore di trasferirsi a Torino.

Sulla situazione, ha chiarito: “Per noi non è assolutamente un problema. Primo perché nessuno mi ha parlato, secondo perché vedo il giocatore completamente concentrato sul Benfica. Proprio ieri abbiamo lavorato su diverse posizioni specifiche sulla sua posizione, per capirla meglio, ed il giocatore si è allenato motivato e concentrato per aiutare il Benfica a diventare campione. Guardo i tre difensori centrali allo stesso modo”.

Non solo. Bruno Lage ha poi fatto muro ai potenziali interessati al giocatore, tra cui la Juventus.

La risposta di Bruno Lage sull’interesse della Juventus per Antonio Silva

Passando poi alla situazione contrattuale e del futuro di Antonio Silva, Bruno Lage ha voluto precisare l’idea del club sul difensore.

“Chi ha un contratto deve aspettare le clausole. Una cosa è certa: chi vuole i giocatori del Benfica deve venire con il portafoglio e nell’ultimo anno è arrivato con il portafoglio pieno. Ciò che dobbiamo valorizzare, e che non possiamo vendere, è il nostro centro di formazione. E il modo in cui i giocatori evolvono per giocare in prima squadra. Non possiamo venderlo. Per il resto, a seconda del mercato, arrivano squadre con una potenza enorme, pagano la clausola e il giocatore se ne va”, ha spiegato l’allenatore del Benfica.