Addio a Leo Beenhakker: da allenatore portò Ibra all’Ajax

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Leo Beenhakker. L’ex allenatore olandese aveva 82 anni.

Nella sua lunga carriera avviata nel 1965 alla guida dell’SV Epe e chiusa nel 2007 sulla panchina del Feyenoord, “Don Leo” può vantare un importante collezione di trofei: dai 3 campionati consecutivi vinti con il Real Madrid alla Copa del Rey – sempre con i blancos – arrivata nella stagione 1988/89.

Beenhakeker è stato poi uno dei pochi allenatori a vincere l’Eredivisie sia con il Feyenoord che con l’Ajax: tre rispettivamente con questi ultimi e una (nel 1998-99) sulla panchina del club di Rotterdam. Nella sua avventura olandese, è noto poi per aver portato Ibrahimovic a vestire la maglia dell’Ajax. L’ex allenatore ha avuto anche una importante parentesi nazionale: è stato infatti CT dell’Olanda prima nel 1985 e poi nel 1990, ed è noto soprattutto per aver guidato alla fase finale del Mondiale del 2006 la nazionale di Trinidad e Tobago.

Diversi club che sono stati allenati da lui hanno poi espresso un messaggio d’affetto nei suoi confronti, esprimendo il cordoglio per la sua scomparsa.

Il messaggio del Real Madrid

“Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Leo Beenhakker, storico allenatore del Real Madrid che ha guidato la nostra squadra tra il 1986 e il 1989, e nel 1992″.

“Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi club e a tutti i suoi cari. Durante le quattro stagioni in cui ha allenato il Real Madrid, Leo Beenhakker ha vinto 3 campionati, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe spagnole. Leo Beenhakker ha avuto una lunga carriera come allenatore di numerosi club in Europa e in Messico e di diverse squadre nazionali. Con l’Ajax ha vinto 2 campionati olandesi; e con il Feyenoord, 2 Eredivisie e anche 2 Supercoppe olandesi. Come allenatore della nazionale, ha allenato l’Olanda, Trinidad e Tobago, l’Arabia Saudita e la Polonia. Leo Beenhakker è morto all’età di 82 anni. Il Real Madrid porge le sue condoglianze a tutti i tifosi del Real Madrid. Riposa in pace“.

I messaggi di Ajax e Feyenoord

Sui suoi canali social, ha espresso il suo cordoglio anche l’Ajax: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di Leo Beenhakker. Riposa in pace, Don Leo”.

Non si è fatto attendere anche il messaggio del Feyenoord, che lo ha ricordato con un tweet che lo vede alzare il trofeo dell’Eredivisie vinto con il club nel 1999: “Don Leo, resta in pace”.