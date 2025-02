Trofeo Conference League (IMAGO)

Il tabellone della fase a eliminazione diretta della Conference League: il percorso della Fiorentina verso la finale

Terminati i playoff, ora si entra davvero nel vivo della Conference League.

Sono rimaste in 16 le squadre in gara, ma solo due avranno la possibilità di accedere alla finale di Wroclaw. Le favorite ovviamente sono Chelsea e Fiorentina, ma tanto dipenderà anche dai sorteggi e dai periodi in cui si giocheranno le partite.

Sarà ancora lungo il percorso verso la finale di Wroclaw, in programma mercoledì 28 maggio, e non sono ammessi errori.

Ecco dunque il tabellone della fase a eliminazione diretta della Conference League 2024/2025.

Conference League, il tabellone della fase a eliminazione diretta

PLAYOFF

Gent- Betis 1-3

1-3 Copenhagen -Heidenheim 4-3

-Heidenheim 4-3 Borac -Ljubljana 1-0

-Ljubljana 1-0 Omonia- Pafos 2-3

2-3 Celje -APOEL 4-2

-APOEL 4-2 TSC- Jagiellonia 2-6

2-6 Vikingur Reykjavik- Panathinaikos 2-3

2-3 Molde-Shamrock Rovers 1-1 (5-3 d.c.r.)

OTTAVI DI FINALE

Betis vs Chelsea/Vitoria Guimaraes

Jagiellonia vs Legia Varsavia/Cercle Brugge

Celje vs Djurgarden/Lugano

Panathinaikos vs Fiorentina/Rapid Vienna

Copenhagen vs Vitoria Guimaraes/Chelsea

Molde vs Cercle Brugge/Legia Varsavia

Pafos vs Lugano/Djurgarden

Borac vs Rapid Vienna/Fiorentina

Palladino, allenatore Fiorentina (PHOTO CREDITS: Federico Piovesan)

Il calendario della fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale : 6 e 13 marzo

: 6 e 13 marzo Quarti di finale : 10 e 17 aprile

: 10 e 17 aprile Semifinali : 1 e 8 maggio

: 1 e 8 maggio Finale: 28 maggio a Wraclow