Lazio, Baroni: “Il ritorno sarà un’altra partita. La qualificazione è aperta”

Le parole dell’allenatore della Lazio Marco Baroni al termine della gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt

Si è concluso il primo round dei quarti di finale di Europa League tra Lazio e Bodo/Glimt: sono i norvegesi a portare a casa il risultato.

Doppietta per Saltnes nella cornice dell’Aspmyra Stadion.

Al termine dei 90 minuti, l’allenatore della Lazio Marco Baroni ha ripercorso la partita dei suoi analizzandone gli episodi chiave ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito, le sue parole.

Lazio, le parole di Baroni dopo il Bodo/Glimt

L’allenatore biancoceleste ha iniziato così la sua intervista: “Io credo che oggi sono d’accordo nell’analisi ma ho anche la certezza che al ritorno sarà un’altra partita. La qualificazione è aperta“.

Ha poi continuato: “In campo si vedeva una grande velocità di scambio. Voglio ricordare che loro non fanno il campionato e sono una squadra brillante e fresca. Credo che al ritorno certi valori torneranno in equilibrio e possiamo fare un’altra gara”

“Ora dobbiamo ritrovare energie”: le parole di Baroni

L’ex Verona si è concentrato anche su come mettere in difficoltà il Bodo Glimt al ritorno: “Dobbiamo essere più alti sui riferimenti. Possiamo portare una maggiore pressione in generale“.

Baroni ha concluso l’intervista parlando dei prossimi impegni: “Ora dobbiamo ritrovare energie. Ci saremo con tutta la nostra voglia per tutta la nostra gente. Olimpico? I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli. Siamo arrivati qui tutti insieme e vogliamo giocarci le nostre chance. Adesso però c’è un derby importante“.