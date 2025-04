Chelsea, chi è George: il 2006 a segno nei quarti di Conference League

Il focus sull’attaccante classe 2006 del Chelsea Tyrique George, a segno nei quarti di Conference League contro il Legia Warszawa

Immaginate a soli 19 anni di mettere a segno il vostro primo gol con la maglia del vostro club. E di farlo non in una partita a caso, ma nei quarti di una competizione europea.

È quanto accaduto a Tyrique George, attaccante inglese del Chelsea che ha siglato la sua prima rete con la maglia dei blues nell‘andata dei quarti di finale di Conference League.

Partita che si è conclusa con la vittoria del club allenato da Enzo Maresca per 0-3 in trasferta contro il Legia Warszawa.

Ma chi è il nuovo giovane talento del Chelsea? Ecco alcune curiosità su di lui.

Chelsea, chi è George

Nel Chelsea da quando aveva otto anni, il giovane attaccane è uno degli ultimi gioielli del settore giovanile del club. Nato da genitori nigeriani, George potrebbe rappresentare sia la nazionale nigeriana che quella inglese. Un talento che ha giocato in quasi tutte le categorie giovanili dei blues, fino a guadagnarsi anche la convocazione con l’Inghilterra Under 19.

L’inglese aveva attirato l’attenzione già di Mauricio Pochettino, attuale allenatore degli Usa ex Chelsea, che nella stagione 2023-2024 aveva iniziato a farsi notare seriamente con l’Under 21 del club inglese. Poi con Maresca è arrivata l’occasione tanto cercata: con l’allenatore italiano, George ha esordito da titolare in Conference League nella gara contro il Noah dello scorso novembre. Da lì sono poi arrivati due assist in FA Cup contro il Morecambe ma anche l’esordio in Premieri League contro il Wolverhampton il 20 gennaio 2025. Fino alla consacrazione in pianta stabile in Prima squadra e al suo primo gol.

Un nuovo gioiello

Una serie di infortuni in attacco aveva costretto Maresca a dover trovare delle soluzioni verso la fine di febbraio 2025. E dopo essersi gradualmente inserito con la Prima squadra, l’allenatore italiano aveva deciso di puntare definitivamente su Tyrique George anche in Premieri League.

Lo stesso allenatore aveva più volto commentato sul suo attaccante: “Penso che possa diventare un perno importante di questa squadra. È giovane ma speso pian piano di potergli dare sempre più possibilità“. E Maresca ha mantenuto la sua promessa, questa volta anche senza emergenza. Una vera e propria scelta, dunque, con il giocatore che sta iniziando a essere decisivo anche l’U19 dell’Inghilterra, uscita vittoriosa dalla partita giocata contro il Portogallo il 25 marzo.