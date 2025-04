PSG, la probabile formazione contro l’Aston Villa

La probabile formazione schierata da Luis Enrique per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Aston Villa

Torna la Champions League con i quarti di finale di andata. Il PSG di Luis Enrique sarà impegnato nel match contro l’Aston Villa di Unai Emery al Parco dei Principi.

Gara molto importante soprattutto in vista del ritorno, infatti entrambe le squadre cercheranno di arrivare in vantaggio alla gara del Villa Park, in programma martedì 15 aprile alle 21:00.

Il PSG viene da un ottimo momento, infatti la squadra di Luis Enrique ha vinto il campionato per la quarta volta consecutiva con sei giornate d’anticipo. Dall’altra parte l’Aston Villa ha vinto contro il Nottingham Forest e continua a lottare per un posto nelle coppe europee per la prossima stagione.

Di seguito la probabile formazione schierata da Luis Enrique per il match contro la squadra di Emery.

La probabile formazione del PSG contro l’Aston Villa

Luis Enrique si affida al 4-3-3 già schierato durante gli ottavi di finale nel doppio confronto con il Liverpool. In porta il capitano Gigi Donnarumma, con la linea difensiva formata da Hakimi, Beraldo, Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo Luis Enrique schiera Vitinha centrale con il supporto di Joao Neves e Fabian Ruiz, mentre in attacco spazio per il tridente formato da Barcola, Dembele e Kvaratskhelia.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

PSG-Aston Villa, dove vedere in tv e streaming

La partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Aston Villa, in programma mercoledì 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi.

Il match sarà trasmesso su Sky e NOW, e TV8 e in streaming su Sky Go, NOW TV e sull’app o il sito di TV8.