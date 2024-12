Fiorentina, a un passo il ritorno al River Plate di Martinez Quarta

Le parti sono sempre più vicine per formalizzare il ritorno di Martinez Quarta al River Plate: la situazione con la Fiorentina.

Lucas Martinez Quarta sta per tornare al River Plate. Il difensore della Fiorentina è pronto a lasciare l’Italia e il suo ritorno in Argentina è ormai a un passo.

Dopo la trattativa iniziata nel giorno di Natale (clicca qui per leggere i dettagli), le parti si stanno avvicinando e presto si troverà un accordo per formalizzare l’operazione.

La distanza tra la domanda della Fiorentina e l’offerta del River Plate si sta riducendo con il club argentino che è arrivato a offrire 6 milioni di euro, di fronte alla richiesta dei viola che è di 8.

C’è fiducia per un suo ritorno ai Millionarios, che non vorrebbero andare oltre quanto offerto (5 più 1 di bonus). Le parti sono in costante contatto per chiudere la trattativa.

I numeri di Martinez Quarta

Alla Fiorentina dal 2020, Martinez Quarta ha collezionato quest’anno 16 presenze sotto la gestione Palladino per un totale di 989 minuti in campo. Il difensore argentino ha giocato 8 partite in campionato (segnando contro l’Atalanta), 7 in Conference League (con i gol contro San Gallo, Pafos e Puskas Academy) e 1 in Coppa Italia.

In totale con la viola 142 partite giocate, 15 gol e 5 assist. Adesso all’orizzonte il possibile ritorno al River Plate. Quarta ha vinto sei titoli con il club argentino, tra cui la Copa Libertadores 2017-18.