Arthur-Real Betis: si potrebbe chiudere nelle prossime ore

Arthur, centrocampista della Juventus (Imago)

Il centrocampista brasiliano potrebbe trasferirsi al Real Betis

Il Real Betis di Manuel Pellegrini sta accelerando per Arthur, obiettivo degli spagnoli per il mercato di gennaio.

Il calciatore della Juventus è in uscita e potrebbe lasciare Torino nella finestra di calciomercato invernale.

Nelle prossime ore, infatti, potrebbe arrivare una svolta per definire il trasferimento del centrocampista nella squadra di Siviglia.

Quello di Arthur sarebbe un ritorno in Spagna, in quanto il brasiliano ha già vestito la maglia del Barcellona in due stagioni.

Arthur-Real Betis: si avvicina la chiusura

Il Real Betis potrebbe aver trovato un nuovo centrocampista, per il quale avevano manifestato interesse anche Valencia e Villarreal.

Attualmente la squadra allenata da Pellegrini ricopre il nono posto ne LaLiga con 25 punti, frutto delle 6 vittorie e 7 pareggi ottenuti in 18 partite. Nell’ultima gara disputata, alla vigilia di Natale, il Betis ha pareggiato 1-1 in casa contro il Rayo Vallecano.

Thiago Motta, allenatore della Juventus (Imago)

I numeri di Arthur con la Juventus

Arthur potrebbe quindi lasciare i bianconeri, con cui ha giocato 63 partite in tutte le competizioni. Il brasiliano ha realizzato 1 gol, nella Serie A 2020/2021, contro il Bologna.

In 63 partite, Arthur ha fornito 1 assist: nell’edizione 21/22 di Coppa Italia contro la Sampdoria.