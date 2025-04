Lo Sporting CP piange la scomparsa di Aurelio Pereira: ha scoperto Cristiano Ronaldo e Luis Figo

Lo Sporting CP piange la scomparsa di Aurelio Pereira, storico talent scout che ha scoperto Luis Figo e Cristiano Ronaldo.

Il calcio portoghese perde una delle sue figure più iconiche: è morto a 77 anni Aurélio Pereira, storico talent scout dello Sporting CP.

A darne notizia è stato lo stesso club biancoverde, che ha voluto ricordare l’uomo che ha scoperto leggende come Luís Figo e Cristiano Ronaldo, contribuendo in maniera decisiva alla storia del calcio portoghese.

Le cause del decesso non sono state rese note, ma la notizia ha immediatamente suscitato grande commozione nel mondo sportivo, che oggi saluta un maestro di intuizione e passione. A ricordarlo è stato lo stesso Sporting CP: “Le memorie rimarranno per sempre. Riposa in pace, Sir Aurelio Pereira”.

Insieme al club, anche Cristiano Ronaldo ha voluto ricordare un suo grande mentore sul suo profilo X: “Uno dei più grandi simboli della formazione mondiale ci ha lasciato, ma la sua eredità vivrà per sempre. Non smetterò mai di essere grato per tutto quello che hai fatto per me e per tanti altri giocatori. Arrivederci, signor Aurélio, grazie di tutto. Riposa in pace”.