Juventus, Antonio Silva spingerà per il trasferimento a gennaio

Antonio Silva proverà a forzare con il Benfica per trasferirsi alla Juventus nella finestra di mercato di gennaio

Tornata alla vittoria in campionato, la Juventus è al lavoro per la sfida contro la Fiorentina ma Cristiano Giuntoli pensa al mercato: Antonio Silva è il primo nome per migliorare la difesa.

Il classe 2003 è stato individuato come rinforzo ideale per migliorare la difesa bianconera, orfana di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Il portoghese spingerà con il Benfica per trasferirsi in Italia a gennaio in prestito e vestire la maglia della Juventus.

A confermare la volontà del difensore è Jorge Mendes. Intervistato da Sky Sport in occasione del Globe Soccer, l’agente portoghese ha parlato del futuro del suo assistito.

Antonio Silva alla Juventus? Le parole di Jorge Mendes

In merito al futuro di Antonio Silva, Mendes ha spiegato: “Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica che ha l’ultima parola”.

Su Conceicao, infine, l’agente portoghese ha dichiarato: “Il suo futuro è alla Juventus. È molto contento di essere lì e anche il club è felice con lui. Sarà un rapporto che continuerà per molto tempo”.