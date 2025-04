Real Madrid, Ancelotti: “Questa sera ci è mancato il calcio”

L’intervista post gara di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta in Champions League per 3-0 contro l’Arsenal: le sue parole

Un primo round dei quarti di finale di Champions League piuttosto difficile per Ancelotti e il suo Real. All’Emirates, contro l’Arsenal, è 3-0 per i Gunners.

Dopo un primo tempo a reti bianche, gli uomini di Arteta hanno calato il tris nella ripresa: prima la doppietta su calcio di punizione di Rice. Poi, a 12 minuti dal termine, Merino a chiudere i conti.

Piuttosto duro si è mostrato poi Ancelotti nel post partita, che ai microfoni di Movistar ha ripercorso i 90 minuti dei suoi facendone un’analisi.

Di seguito, le sue parole.

Real Madrid, le parole di Ancelotti dopo l’Arsenal

L’allenatore del Real Madrid, ha esordito così ai microfoni di Movistar: “Per un’ora la squadra era ben messa in campo, poi abbiamo pagato i gol che hanno segnato da palla ferma, la squadra è caduta mentalmente, è una sconfitta dura. Soprattutto per quello che non siamo stati in grado di fare nella seconda parte quello che nella prima abbiamo fatto bene. Al ritorno bisogna fare di tutto per cercare di recuperare. Nessuno pensava che sarebbe finita 3-0″.

Infine, ha continuato e concluso: “Cosa è mancato? È mancato il calcio, la squadra è crollata mentalmente dopo i due gol. Prima dei due gol la partita era in equilibrio, gestivamo la palla, non cercavano di andare molto tra le linee, cosa che hanno fatto dopo il gol. Dobbiamo guardare avanti, sacrificarci, pensare a cosa possiamo fare, farlo tutti insieme e dobbiamo farlo ancora una volta. Rimonta? Sarà molto complicato ma dobbiamo provare dal primo all’ultimo minuto. Fattore Stadio? Noi al Bernabeu ci crediamo, nel calcio può succedere di tutto. Anche che Rice segni due gol su punizione”.