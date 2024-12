Napoli, continua il pressing su Danilo. Raspadori valutato almeno 20 milioni

Raspadori, attaccante del Napoli (IMAGO)

Continuano i contatti sull’asse Napoli-Juventus per il calciomercato: Danilo e Raspadori ma non solo

Il Napoli continua a muoversi in vista del calciomercato invernale. La società di Aurelio De Laurentiis, momentaneamente seconda in Serie A, sta lavorando per consegnare un nuovo difensore ad Antonio Conte per la seconda parte di stagione.

Come già anticipato nelle scorse settimane, il Napoli è molto interessato a Danilo e continua in maniera decisa il pressing sul difensore della Juventus, complice anche l’infortunio di Buongiorno che rientrerà soltanto a fine gennaio.

Il capitano della Juventus è il principale obiettivo di Antonio Conte per migliorare il reparto difensivo. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Danilo in azione con la Juventus, Imago

Juventus-Napoli, le ultime su Danilo e Raspadori

Danilo ha dato apertura al trasferimento al Napoli, anche se ha recentemente dichiarato di voler rispettare il contratto con la Juventus. (Clicca qui per le sue parole). L’ipotetico arrivo del brasiliano escluderebbe quello di Biraghi, in uscita dalla Fiorentina e altro nome in orbita Napoli. L’ex Manchester City, infatti, potrebbe ricoprire più posizioni in difesa.

Quello di Danilo non è l’unico nome sul tavolo. Juventus e Napoli sono al lavoro anche su altri fronti. I bianconeri sono interessati a Giacomo Raspadori, che in questa prima parte di stagione ha ricoperto un ruolo minimale nelle gerarchie di Conte ed è considerata un’opzione valida. Il club azzurro lo valuta non meno di 20 milioni di euro, anche e considerano anche un prestito con obbligo di riscatto.

Meno probabile, invece, la pista che porterebbe a Nicolò Fagioli. Su Giacomo Raspadori rimane vigile anche la Roma, con cui si valuta uno scambio con Lorenzo Pellegrini.