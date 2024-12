Le scelte ufficiali di Dionisi e Longo per la sfida del Barbera

Non solo in Premier League, il Boxing Day si gioca anche in Italia, più precisamente in Serie B. Tra le tante sfide entusiasmanti, oltre a un Pisa-Sassuolo che ha già il sapore di altre categorie, c’è anche un Palermo-Bari che, per storia e passione calcistica, promette grande spettacolo. Calcio d’inizio previsto alle 18:00.

Una diciannovesima giornata del campionato cadetto che mette in palio, oltre al buonumore per le feste, anche tre punti importantissimi in ottica classifica. Giunti ormai al giro di boa, infatti, le due squadre si trovano staccate dalle prime posizioni e vogliono risalire la china, facendo anche attenzione a mettere distanza tra se stesse e la zona palyout.

Il Palermo di Dionisi, da parte sua, è reduce da ben tre sconfitte consecutive ed è chiamato alla svolta. Cinque reti subite e solo due segnate contro Carrarese, Catanzaro e Sassuolo. Ma in generale un periodo piuttosto buio per i rosanero, che nelle ultime 10 sfide hanno vinto solamente due volte.

Il Bari di Longo, dal canto suo, è reduce da due sconfitte contro Pisa e Sudtirol. Una nuova ricaduta per i Puglisi, che dopo aver centrato ben sei pareggi consecutivi tra fine settembre e inizio novembre si erano ben ripresi con tre vittorie in quattro match. Un big match, quindi, che può permettere a entrambe le squadre di rialzarsi e svoltare la stagione.

Palermo-Bari, le formazioni ufficiali

PALERMO (3-4-1-2): Desplanches; Nikolaou, Baniya, Ceccaroni; Diakite, Segre, Ranocchia, Di Francesco; Verre; Le Douaron, Brunori. Allenatore: Dionisi.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Mantovani, Pucino, Vicari; Dorval, Maita, Benali, Lella, Favasuli; Falletti; Lasagna. Allenatore: Longo.

Dove vedere la partita in streaming e in tv

Il match tra Palermo e Bari, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 18:00 al Renzo Barbera, verrà trasmesso in diretta su Dazn (in chiaro anche per i non abbonati).

Ma non solo, sarà possibile seguire il match anche su LaB Channel, canale di Amazon Prime Video dedicato a tutti i match di Serie B.