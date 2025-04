Inter, Inzaghi: “Dovevamo venire a Monaco con personalità e l’abbiamo fatto”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Bayern Monaco.

Finisce 2-1 l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter: sorridono i nerazzurri, che vanno al match di ritorno con un leggero vantaggio.

Decisivo il gol di Frattesi, che sigilla il risultato. Ora, con l’andata in archivio il Bayern Monaco dovrà cercare di ribaltare il risultato a San Siro, con un gol da recuperare.

Al termine del match, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita.

Di seguito le sue parole.

Inter, Inzaghi: “Abbiamo avuto personalità”

L’allenatore nerazzurro ha esordito: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Più che al risultato penserei al tipo di partita che abbiamo fatto. Tra poco ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima, ma abbiamo tenuto molto bene. Abbiamo fatto una partita di spessore che ci fa felici. In Champions il Bayern aveva dei numeri straordinari, nelle ultime 27 ne aveva vinte 23 e pareggiate 4″.

Poi, ha continuato e concluso: “Inizialmente mi aspettavo maggior pressing, ma hanno trovato un’Inter che ha retto bene. Sommer ha fatto benissimo nella costruzione dal basso. Bisogna solo continuare in questo modo. Nel giorno e mezzo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo parlato solo di togliere il possesso al Bayern. Dovevamo venire qui a Monaco con personalità e l’abbiamo fatto. La squadra è rimasta sempre in partita e sempre lucida. Volevamo giocarcela con i nostri principi come abbiamo sempre fatto”.

Le parole dei protagonisti dopo il Bayern

LAUTARO MARTINEZ: “Sul primo gol? Ho vinto un contrasto e ho visto lo spazio. Marcus mi ha lasciato una grandissima palla. Un bel gol, è servito per aprire le marcature. Una vittoria che dopo il pareggio di Parma dovevamo dimostrare. Se vogliamo andare avanti e vincere dobbiamo lasciarci alle spalle quel pari. Tutti gli aspetti li abbiamo però fatti molto bene contro una grande squadra che ha grandissimi giocatori. Abbiamo dimostrato di valere tanto e di essere all’altezza di indossare questa maglia. Al ritorno dobbiamo giocare con la stessa personalità e la stessa qualità. Sicuramente ora dobbiamo pensare al campionato ma dobbiamo recuperare velocissimo perché abbiamo un calendario molto pieno davanti“.

BASTONI: “Vincere su questo campo significa tanto. Non volevamo essere quelli della partita di campionato a Parma. Sono orgoglioso di tutti. Un grande segnale. Insieme, saremo fastidiosi per tutti quanti. Il Bayern è una grande squadra: sappiamo tutti i loro punti di forza. Arrivare fino in fondo? Assolutamente sì“.

FRATTESI: “Nella mia vita ho sempre pensato di avere come qualità migliore la testa. Ho sempre detto che nessuno avrebbe potuto mai scalfirmi. C’era stato un momento che non riuscivo ad andare sulla mia strada, e stasera con me c’è stata anche mia nonna… Sono stati giorni difficili e credo che lei abbia esultato dall’alto con me. Partita? Dovevamo essere competitivi su più fronti. Abbiamo portato a casa un ottimo risultato e a volte non è facile mantenere la continuità che abbiamo. Questo finale per me è troppo importante. Dovremo essere molto cinici nel ritorno”.