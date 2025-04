Il Bayern pareggia, l’Inter risponde: succede di tutto all’Allianz Arena

Secondo tempo di fuoco all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Inter: Frattesi con il gol momentaneamente decisivo per i nerazzurri.

Finale incandescente all’Allianz Arena tra Bayern Monaco e Inter, nel quarto di finale di andata di Champions League.

I nerazzurri vanno in vantaggio nel primo tempo con il gol di Lautaro Martinez, arrivato grazie a un super gol del Toro su assist di tacco di Marcus Thuram.

Poi Thomas Muller, dalla panchina, pareggia i conti per i bavaresi, a dieci minuti dal termine.

La squadra di Inzaghi non demorde: a 3 minuti dalla fine, pallone laterale per Carlos Augusto che mette in mezzo per Frattesi. Il centrocampista azzurro manda in porta il gol dell’1-2.

L’Inter vince il quarto di finale d’andata

L’Inter espugna l’Allianz Arena, battendo il Bayern Monaco a casa propria costringendolo alla prima sconfitta dopo quattro anni nel proprio stadio.

Frattesi regala il vantaggio ai nerazzurri, che erano stati raggiunti da un caparbio Thomas Muller, entrato dalla panchina dopo l’esclusione nei primi undici.

L’Inter avrà un piccolo vantaggio entrando nel match di ritorno, potendo contare anche sul sostegno di San Siro.