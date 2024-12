Un finale epico per il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro: il racconto di un recupero triller

È successo di tutto nel finale di gara tra Cosenza e Catanzaro, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B.

Il Cosenza è rimasto in dieci al ventunesimo del primo tempo a causa del cartellino rosso diretto per Caporale. Il Catanzaro è passato in vantaggio all’ottantesimo, con il gol di Marco Pompetti.

Poi sono stati attimi di follia (calcistica) al Marulla. Alla fine, l’ha pareggiata Riccardo Ciervo su rigore, ma quello che è successo negli ultimi quindici minuti è clamoroso.

Ecco la ricostruzione del finale di gara tra Cosenza e Catanzaro.

Cosenza-Catanzaro, finale folle al Marulla: la ricostruzione

Sotto di un nuovo e nel punteggio, il Cosenza si spinge in attacco per cercare il disperato pareggio. I calabresi vanno anche in gol al novantesimo con Kouan, ma l’arbitro Aureliano è richiamato al monitor e annulla la rete per un fallo di mano in attacco. Veementi le proteste del direttore sportivo del Cosenza, Del Vecchio, che viene anche espulso.

L’arbitro concede un lunghissimo recupero, dovuto all’intervento del Var e sono oltre cinque i minuti per la speranza del Cosenza e dei tifosi al Marulla. Nell’extra time (allungato dopo il gioco fermo per 4 minuti), la porta sembra stregata: prima Pigliacelli compie un miracolo su Kouan, poi il Cosenza colpisce anche un palo con Zilli. Quando tutto sembrava finito, al centocinquesimo minuto Aureliano viene richiamato al Var: fallo di mano e calcio di rigore per il Cosenza.

Dal dischetto si presenta Riccardo Ciervo: Pigliacelli sfiora, ma la palla finisce in rete. È 1-1 al triplice fischio. Primo gol in campionato per il ventiduenne. Esplode la festa al Marulla con Alvini che non trattiene le lacrime dalla felicità.

Record per Ciervo

La partita del Marulla tra Cosenza e Catanzaro entra di diritto nella storia della Serie B. Il calcio di rigore trasformato da Riccardo Ciervo al 105:05 è il gol più tardivo della storia del campionato. Batte quello segnato da Leo Stulac arrivato al minuto 103:09 di Palermo-Spezia del 23 ottobre del 2023.