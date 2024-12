Quanti nomi illustri nella rosa dell’Italia che prenderà parte alla prima edizione casalinga della KWCN

Tanti nomi celebri all’interno della rosa dell’Italia che parteciperà alla prima edizione della Kings World Cup Nations. Dopo il successo del Mondiale per Club in Italia e, più in generale, l’apprezzamento a livello globale del format ideato da Gerard Piqué e Ibai Llanos (streamer spagnolo con oltre 17,2 milioni di follower su Twitch), adesso si inizia a fare sul serio.

È giunto infatti il momento della Kings World Cup Nations ovvero, come intuibile, la prima Coppa del Mondo Kings, con 16 squadre nazionali che si sfideranno. Dove? Ovviamente in Italia! Dapprima a Milano nella speciale Kings League Arena, infine nella magica cornice dell’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus. Il tutto tra l’1 e il 12 gennaio 2024.

La nostra Nazionale, essendo anche padrona di casa, scenderà in campo proprio a capodanno alle ore 16.00 contro il Giappone. Ma quindi, chi prenderà parte alla spedizione? Di seguito tutti i nomi, tra cui anche nomi di assoluta rilevanza del calcio italiano degli ultimi anni.

Ad affiancare Michele Trombetta, bomber di Serie D finito sulla bocca di tutti per le sue doti messe in mostra durante il Mondiale in Messico con gli Stallions di Blur, ci saranno Leonardo Bonucci, ritiratosi a maggio 2024 e Francesco “Ciccio” Caputo, rimasto svincolato dopo l’esperienza con l’Empoli della scorsa stagione.

Italia, ecco la rosa completa per la Kings World Cup Nations

Di seguito riportiamo l’elenco completo dei calciatori che prenderanno parte alla prima storica edizione della Kings World Cup Nations, il più famoso torneo di calcio a 7 del mondo. A disposizione del Team Manager Fabio Corrado, affiancato dall’Assistant Coach Mauro Micheli e il Team Analyst Denny Arteca, ci saranno:

Leonardo Bonucci

Emiliano Viviano

Francesco “Ciccio” Caputo

Sergio Cruz

Michele Trombetta

Justyn D’Ippolito

Vlad Marin

Alessandro Gelsi

Riccardo Frosio

Domenico Rossi

Yassin Fares

Andrea Tarasco

Riccardo Nava

Chi sono Sergio Cruz, Nava e gli altri Nazionali

Bonucci, Viviano, Caputo e ormai anche Trombetta, si sa, sono nomi conosciuti dai più e non solo dagli appassionati del mondo Kings, che promettere di rivoluzionare il mondo del calcio nei prossimi anni. Tra gli altri nomi, invece, figurano Sergio Cruz, originario di Rio de Janeiro e ex calciatore professionista con Flamengo, Botago e poi Chievo e Fidelis Andria. Oggi sui social con ottimi numeri tra tutte le piattaforme, sarà co-presidente dei Lotus FC in Kings League Italia, al via tra fine gennaio e inizio febbraio.

Tra gli altri, poi, figurano anche Justin D’Ippolito, già facente parte degli Stallions nel Mondiale in Messico (come Tarasco e Marin) nonché ex Como in Serie D, oppure Riccardo Nava (qui la nostra intervista), primo pick in assoluto dell’edizione italiana, accasatosi ai Punchers FC.

Insomma, nomi importanti per un evento altrettanto importante che vuole entrare nelle case di tutti quanti in questo inizio di 2025. Gli avversari saranno di tutto rispetto: tra i presidenti delle altre squadre ci sono il Kun Aguero, Jake Paul e Mario Gotze.