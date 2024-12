Le scelte ufficiali di Semplici e Calabro per la sfida del Ferraris

Non solo in Premier League, il Boxing Day si gioca anche in Italia, più precisamente in Serie B. Tra le tante sfide entusiasmanti, la 19esima giornata del campionato chiude con la sfida tra Sampdoria e Carrarese.

Per i padroni di casa c’è la grande opportunità di tornare alla vittoria dopo 4 punti raccolti nelle ultime 5 partite (4 pareggi e 1 sconfitta).

Dall’altra parte, la Carrarese è alla ricerca del secondo successo consecutivo: tre punti che consentirebbero al club di entrare in corsa per la zona playoff.

Di seguito le formazioni ufficiali e scelte definitive dei due allenatori – Leonardo Semplici e Antonio Calabro – per la sfida.

Sampdoria-Carrarese, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (5-3-2): Ghidotti; Depaoli, Riccio, Meulensteen, Veroli, Barreca; Vieira, Yepes, Akinsanmiro; Tutino, Coda. Allenatore: Leonardo Semplici.

CARRARESE (3-5-2): Belve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Cerri, Finotto. Allenatore: Antonio Calabro.

Dove vedere Sampdoria-Carrarese in streaming e in tv

Il match tra Sampdoria e Carrarese, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris, verrà trasmesso in diretta su Dazn (in chiaro anche per i non abbonati).

Ma non solo, sarà possibile seguire il match anche su LaB Channel, canale di Amazon Prime Video dedicato a tutti i match di Serie B.