Milan, è rivoluzione: la formazione provata per il Lecce

Sergio Conceiçao rivoluziona il Milan per la trasferta contro il Lecce: la probabile formazione provata a Milanello

Il Milan sta attraversando un periodo molto difficile: sono tre le sconfitte consecutive in campionato, che hanno fatto scivolare i rossoneri al nono posto in classifica.

La squadra di Sergio Conceiçao vuole provare a chiudere in maniera dignitosa la stagione, provando a raggiungere un piazzamento europeo.

Per questo motivo, il prossimo incontro diventa fondamentale. Sabato 8 marzo, il Milan farà visita al Lecce (con fischio d’inizio alle ore 18) con l’obiettivo di provare a tornare alla vittoria.

Per la sfida del Via del Mare, Sergio Conceiçao dovrà rinunciare agli squalificati Maignan e Pavlovic e ha in mente una vera rivoluzione.

Lecce-Milan, Conceiçao rivoluziona i rossoneri

Nell’allenamento del giovedì, Sergio Conceiçao ha provato un Milan rivoluzionato per la trasferta di Lecce. Nel penultimo allenamento prima della partenza per Lecce, quindi, il portoghese ha fatto prove di formazione con scelte anche importanti. Il modulo è rimasto invariato: i rossoneri scenderanno in campo con il classico 4-2-3-1 con Marco Sportiello tra i pali.

Il difesa la prima esclusione eccellente dovrebbe essere quella di Theo Hernandez, con Davide Bartesaghi pronto a partire titolare a sinistra. In mezzo spazio alla coppia composta da Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Completerà il reparto Kyle Walker. In mezzo al campo ci sarà Tijjani Reijnders e al suo fianco Warren Bondo (in quello che sarebbe l’esordio assoluto con la maglia rossonera). Partirebbero dalla panchina Fofana e Musah. Possibili novità anche sulla trequarti, con panchine per Rafael Leao e Joao Felix. Sono stati provati Alex Jimenez e Riccardo Sottil sugli esterni, con Christian Pulisic al centro. Anche in attacco una grande novità: possibile panchina per Santiago Gimenez, con Abraham dal primo minuto. È questa la formazione provata da Sergio Conceiçao. Venerdì il Milan svolgerà l’ultimo allenamento prima della partenza per Lecce, che sarà importante per capire se il portoghese confermerà questa formazione rivoluzionata.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Thiaw, Gabbia, Bartesaghi; Bondo, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Sottil; Abraham. Allenatore: Sergio Conceiçao.