Le parole del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari su Moise Kean e l’allenatore Raffaele Palladino

Nei minuti che precedono la sfida contro il Panathinaikos, negli ottavi di finale di UEFA Conference League, il direttore generale ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Kean adesso ha tolto i punti. È arrivato con tanta voglia e si è trovato bene tanto merito va al mister e ai compagni, è stata un’operazione che ci rende felici e speriamo continui così”, ha dichiarato su Moise Kean.

E su Raffaele Palladino ha concluso: “Dispiace che chi non vive il Viola Park non vede l’unione che c’è. Le parole di Daniele Pradè erano per spronare il gruppo e non per dividerlo. Non c’è nulla se non un gruppo molto unito”.

