Dopo il buio la luce: tre vittorie nelle ultime cinque per il Frosinone

Tre vittorie nelle ultime cinque partite per il Frosinone di Leandro Greco, che torna a vedere la luce dopo un inizio di campionato difficile

Dopo un inizio di campionato difficile e costantemente nelle zone basse della classifica di Serie B, il Frosinone di Leandro Greco, ex allenatore della Primavera giallazzurra, torna a vedere la luce. Tre vittorie nelle ultime cinque partite per la squadra ciociara, che prima del match casalingo contro il Cesena non vinceva da ben otto partite consecutive. Nove punti, quindi, arrivati grazie alle vittorie contro Cesena, Cosenza e Salernitana, per un totale di 19 punti e uno solo di distanza dalla zona salvezza.

I protagonisti della ripresa

Prima della promozione di Leandro Greco dalla Primavera del club, sotto la guida di Vincenzo Vivarini il Frosinone aveva raccolto soltanto sei punti nelle prime nove partite, con un ultimo posto in solitaria in classifica. Promozione arrivata il 22 novembre, data a partire dalla quale il Frosinone, tra alti e bassi, è tornato a raccogliere punti: quattro pareggi e tre vittorie totali, con sole tre sconfitte arrivate contro Cremonese, Sassuolo e Mantova.

I protagonisti della ripresa? Il gruppo squadra, che ha ritrovato solidità ed equilibrio proprio dall’arrivo di Longo: 10 gol fatti e 10 gol subiti nelle ultime 10 partite, contro i 16 gol subiti e i soli 6 fatti in 9 partite.

La vittoria casalinga contro la Salernitana

L’ultima vittoria casalinga del Frosinone, arrivata contro la Salernitana di Stefano Colantuono, racconta a pieno il percorso di ripresa dei giallazzurri. Un dominio offensivo e difensivo stabilito e mantenuto nel corso di tutto il match, con 19 tiri totali (di cui 9 nello specchio) contro i soli 5 tiri della squadra avversaria. Contro i campani, inoltre, è arrivato il primo gol in Italia di Giorgi Kvernadze, attaccante georgiano classe 2003 cresciuto nello stesso club di Kvaratskhelia. Assieme a lui a segno anche Giuseppe Ambrosino, arrivato in prestito al Frosinone proprio dal Napoli.