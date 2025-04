Bayern Monaco, la probabile formazione contro l’Inter

Thomas Muller, Bayern Monaco (Imago)

Le possibili scelte di Kompany per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Ora o mai più. Il Bayern Monaco non può sbagliare, e dopo la sconfitta interna di una settimana fa si gioca gran parte della propria stagione oggi a San Siro.

È il giorno della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, che vede l’Inter ospitare i tedeschi.

I nerazzurri avranno il vantaggio dell’1-2 dell’andata, motivo per cui hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

I bavaresi, però, hanno ovviamente altre idee: vogliono vincere per mantenere vivo il sogno di giocare la finale in casa.

La probabile formazione del Bayern Monaco

Classico 4-2-3-1 per Kompany, che rispetto alla gara d’andata ha recuperato Pavlovic e Coman. In porta è confermata la presenza di Urbig, visto che nell’allenamento di ieri Neuer non ha dato grosse garanzie. I terzini saranno Laimer e Stanisic, con Dier e Kim da centrali. In mediana i titolari Kimmich e Goretzka, mentre Muller partirà titolare sulla trequarti. Sugli esterni toccherà ai titolarissimi, con Olise e Sané che saranno presenti alle spalle di Kane.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany

Harry Kane, Bayern Monaco (Imago)

Dove vedere Inter-Bayern Monaco

La partita tra Inter e Bayern Monaco, in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21 a San Siro, sarà visibile in esclusiva su Prime Video.