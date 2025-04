Inter, la probabile formazione contro il Bayern Monaco

Lautaro Martinez, Inter (Imago)

La probabile formazione dell’Inter per la sfida contro il Bayern Monaco valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Tutto pronto per il secondo atto della doppia sfida, si riprende dal successo esterno maturato per 1-2 martedì scorso all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Decisive all’andata le reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi che hanno consentito di creare un vantaggio di un gol. Ciononostante la qualificazione resta ancora in bilico, dunque persiste la possibilità di allungare il ritorno ai tempi supplementari ed eventuali tiri da rigore.

Nel frattempo, si sono conclusi i primi due quarti di finali dai quali hanno prevalso il Barcellona e il Paris Saint-Germain. La vincente di quest’incontro, affronterà in semifinale la squadra blaugrana di Hansi Flick.

Per la gara di ritorno contro il Bayern Monaco non si prevedono tante modifiche nella scelta dei calciatori titolari, come dimostra la probabile formazione dell’Inter.

La probabile formazione dell’Inter contro il Bayern Monaco

Eccezion fatta per il ruolo di esterno sinistro, Simone Inzaghi sembra intenzionato a confermare la formazione scesa in campo dal 1′ all’andata. Pertanto nel solito 3-5-2 pronti Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Nella corsia destra spazio ancora a Darmian, sul lato opposto atteso il ritorno da titolare di Dimarco (all’andata ha giocato Carlos Augusto). A centrocampo il trio Barella–Calhanoglu–Mkhitaryan, mentre in attacco Thuram e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Francesco Acerbi, Inter (Imago)

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in TV e streaming

Il match tra Inter e Bayern Monaco valido per il ritorno dei quarti di finale è in programma al Meazza di San Siro alle ore 21:00 di mercoledì 16 aprile.

Per seguirlo dall’Italia sarà necessario essere abbonati ad Amazon Prime perché la partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video tramite applicazione da dispositivi mobile o piattaforma televisiva.