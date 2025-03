Ufficiale la convocazione di Neymar per gli impegni contro Colombia e Argentina

O’Ney è tornato, di nuovo. Dopo il recente ritorno alle origini, col trasferimento al Santos, Neymar torna a vestire un’altra delle maglie che ha caratterizzato la sua iconica carriera. Il fuoriclasse del Santos tornerà infatti in verdeoro.

Il c.t. della nazionale brasiliana, Dorival Junior, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per i prossimi due impegni di qualificazione ai Mondiali contro Colombia e Argentina, nella quale figura proprio l’ex Barcellona e Paris Saint-Germain.

Un ritorno che era atteso da quasi un anno e mezzo. Risale al 18 ottobre 2023 la sua ultima partita col Brasile, peraltro persa per 2-0 contro l’Uruguay.

Dopo le ultime delusioni, quelle del Mondiale in Qatar nel 2022 e della finale di Copa America persa nel 2021, il più grande marcatore della storia verdeoro ora torna per scrivere una nuova pagina in nazionale.

La stagione di Neymar

Quella contro l’Uruguay non solo è stata l’ultima partita col Brasile, ma anche l’ultima per un anno. Dall’infortunio al ginocchio rimediato in quella partita è tornato solo lo scorso ottobre, giocando due spezzoni con l’Al-Hilal. Un amore mai sbocciato, quello con la squadra araba, che aveva speso 90 milioni di euro per prenderlo dal PSG. Dalla separazione è nato il romantico ritorno al Santos.

Con l’inizio del 2025 è quindi finalmente iniziata la stagione del fenomeno brasiliano, che a 33 anni non è ancora pronto a dire basta. E con la numero 10 del Santos sta recuperando la condizione persa, facendo già divertire i suoi. In 7 partite ha collezionato 3 gol e altrettanti assist, con un gol olimpico che è diventato subito virale. Gli manca ancora il gol su azione, perché gli altri due li ha segnati su rigore e su punizione, ma di questo passo è destinato ad arrivare presto. In più, sul suo calendario si sono aggiunti due impegni per il 20 e il 25 marzo, quelli col suo Brasile contro Colombia e Argentina.

I convocati del Brasile

Rispetto alle ultime convocazioni, non ci sarà nessun rappresentante della Serie A, con Dodò della Fiorentina e Ederson dell’Atalanta che figuravano nella preconvocazione ma che non sono stati confermati nella lista finale. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Al-Nassr)

Difensori: Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest), Danilo (Flamengo), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo)

Centrocampisti: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos)

Attaccanti: Estevao (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)