Panathinaikos-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Panathinaikos-Fiorentina, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference League

Riprende da Atene il cammino della squadra viola verso la finale in programma il 28 maggio 2025 allo Stadion Wrocław di Breslavia in Polonia.

Dopo aver concluso in 3ª posizione con 13 punti la fase campionato grazie a uno score di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, il sorteggio ha decretato un doppio confronto con l’attuale 3ª della massima divisione greca.

10 punti frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per i padroni di casa che, invece, si sono classificati al 13° posto. Moise Kean e compagni sono, dunque, volati in Grecia per disputare il primo atto degli ottavi di finale di Conference League.

A circa un’ora dal fischio d’inizio del signor Lambrechts, allo stadio Olympic Athletic Center sono state diramate le formazioni ufficiali di Panathinaikos-Fiorentina.

PANATHINAIKOS (3-4-3): Dragowski; Willian Arao, Ingason, Maksimovic; Kotsiras, Ounhai, Siopis, Mladenovic; Tete, Swiderski, Djuricic. A disposizione: Lodygin, Lilo, Vagiannidis, Max, Ioannidis, G. Cerin, Mancini, Fikaj, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas. Allenatore: Rui Vitoria

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Richardson, Gosens; Beltran, Kean. A disposizione: Martinelli, De Gea, Pongracic, Gudmundsson, Zaniolo, Cataldi, Baroncelli, Caprini, Harder, Parisi. Allenatore: Raffaele Palladino

Dove vedere in tv e streaming Panathinaikos-Fiorentina

La partita in programma alle ore 18:45 sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In alternativa, Panathinaikos-Fiorentina sarà disponibile live in streaming su NOW.