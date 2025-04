Inter, la probabile formazione contro il Bayern Monaco

La probabile formazione della squadra di Simone Inzaghi per l’andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco

Si avvicina sempre di più l’ora dei quarti di finale di Champions League. Per l’Italia, solo l’Inter è rimasta in corsa tra le migliori otto d’Europa.

I nerazzurri trovano sulla loro strada il Bayern Monaco (qui la probabile formazione), che deve fare i conti con un emergenza dovuta ai tanti infortuni, ma che resta una delle squadre più temibili da incontrare.

La squadra di Inzaghi arriva dal 2-2 contro il Parma in campionato, in cui si è fatta rimontare dopo essere passata avanti per 2-0.

All’Allianz Arena proverà a ripartire col piede giusto per arrivare al meglio al ritorno a San Siro. Di seguito la probabile formazione per la prima sfida.

La probabile formazione

Simone Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2, con Sommer tra i pali e la linea difensiva composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo ci sarano Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. Come confermato dall’allenatore stesso, davanti sarà ancora a disposizione Lautaro Martinez, che quindi farà coppia dal primo minuto insieme a Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv e streaming

La partita, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera martedì 8 aprile alle 21:00.

Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport, ma anche in diretta streaming tramite Sky Go e Now Tv.