Le parole dell’ex centrocampista di Juventus e Roma Miralem Pjanic in un’intervista per “Il Tempo” alla vigilia della 31ª gioranta di Serie A

Uno dei big match in programma per la 31ª giornata di Serie A sarà la sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e la Juventus di Igor Tudor.

Sfida da sempre affascinante, che questa varrà anche punti preziosissimi per entrambe le formazioni per cercare di centrare un posto in Champions League.

I giallorossi occupano infatti la sesta posizione in classifica, a 4 lunghezze dal quarto posto. I bianconeri, invece, hanno una posizioni in più e tre punti di vantaggio sulla Roma.

Proprio del confronto tra le due formazioni e dei loro rispettivi momenti ha parlato in un’intervista rilasciata per “Il Tempo” Miralem Pjanic, ex centrocampista di entrambe le squadre.

L’intervista di Pjanic su Roma e Juventus

Il bosniaco ha iniziato parlando dei momenti delle due squadre: “Credo la Roma abbia più equilibrio, senza dubbio. La Juventus sta ancora cercando una quadra dopo aver cambiato allenatore da poco visti i risultati sotto le aspettative. Ai miei tempi si lottava sempre per lo scudetto e gli ultimi investimenti sul mercato avevano fatto pensare di tornare a competere lì“.

Poi, ha aggiunto: “Ultimamente alla Juve sono state fatte delle scelte contro il DNA bianconero. Con Tudor è però tornata una persona che conosce benissimo l’ambiente e che sicuramente saprà come gestire alcune dinamiche. A chi servirei tra Roma e Juve? Ai bianconeri. Un centrocampista è sia motore che architetto, quando è forte il centrocampo la squadra gira bene“.

Tudor e Ranieri

Pjanic ha poi aggiunto sull’allenatore della Juventus: “Era necessario cambiare allenatore. Tudor ha già dimostrato di essere preparato“. Sui cambi in panchina della Roma ha invece detto: “La Roma sarebbe dovuta essere da inizio stagione in queste posizioni. Il grande errore è stato per me quello di aver mandato via De Rossi, era troppo presto. Juric poi non si è dimostrato all’altezza ma Ranieri ha messo tutte le cose a posto“.

“Ranieri è un romanista, conosce alla perfezione Roma. Ha esperienza ed è amato dai tifosi di tutto il calcio. Il suo ottimo lavoro ha mostrato di nuovo tutto il potenziale dei giallorossi. Prossimo allenatore dei giallorossi? Lo conoscono solo Ranieri e la proprietà. Serve una persona di carattere ed esperienza. Allegri e Sarri due profili validi, ma bisogna valutare anche in base ai calciatori“, ha concluso l’ex centrocampista.