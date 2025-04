Totò Di Natale, ex attaccante dell’Udinese (Imago)

La visita dell’ex attaccante di Udinese e della nazionale italiana, Antonio Di Natale, allo Spezia

Una visita inaspettata ha colto di sorpresa lo Spezia e tutto il suo staff: nella giornata di oggi, giovedì 3 aprile, infatti, Antonio Di Natale si è incontrato con la squadra e lo staff.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio. Un incontro che è stato poi condito da foto, selfie e abbracci con i vari membri del gruppo squadra.

Di Natale, dopo la sua avventura da calciatore, ha infatti lavorato nello Spezia. Nella stagione 2018/19 ha occupato il ruolo di collaboratore tecnico. Nell’anno successivo, invece, ha guidato la delegazione dell’U-17.

A seguire, dopo l’avventura in Liguria, Di Natale ha avuto una breve parentesi da allenatore: quella nella stagione 2021/22 sulla panchina della Carrarese.

Di Natale in visita allo Spezia: sullo sfondo l’ipotesi Kings League

Tanti impegni nell’ultimo periodo per Totò Di Natale, che sui suoi social continua a condividere tutti i suoi allenamenti. Sullo sfondo c’è la voglia di rimettersi in gioco in una nuova esperienza, che molto probabilmente sarà nella cornice della nuova competizione del momento, la Kings League Lottomatica.sport Italia.

Praticamente tutte le squadre partecipanti hanno chiesto informazioni per l’attaccante ex Udinese, che si è preso intanto del tempo per ricominciare ad allenarsi con continuità e per valutare tutte le opzioni per il futuro.