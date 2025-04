Le parole del direttore sportivo del Bayern Monaco sul futuro di Thomas Muller

Dopo 16 anni in prima squadra, più altri 9 nelle giovanili, sembra sempre più poter finire la lunghissima avventura di Thomas Muller con la maglia del Bayern Monaco.

L’attaccante è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione ed è tra i big d’Europa che potrebbero cambiare squadra a parametro zero in estate (qui la lista completa).

A confermare il possibile addio è stato il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, nella conferenza stampa di vigilia della gara contro l’Augsburg.

Decisione ancora da prendere, a detta del ds, che però ha tutt’altro che escluso un addio. Di seguito le sue parole.

Eberl: “Quando prenderemo una decisione la renderemo nota”

Eberl ha così spiegato la situazione legata a Thomas Muller: “Di questo argomento ne parleremo in maniera approfondita quando sarà il momento opportuno. Quando prenderemo una decisione all’interno della società la renderemo nota e la motiveremo“.

Ma, appunto, il ds non ha escluso un addio, anzi: “Nel corso della mia carriera ho già avuto alcuni giocatori che sono stati protagonisti di una grande era nei vari club. Ad un certo punto, però, forse devi capire che è finita”.

La stagione di Muller

Dopo anni da protagonista assoluto con la maglia del Bayern Monaco, quella in corso non è di certo la stagione più brillante di Thomas Muller, che compirà 36 anni il prossimo settembre. Tra campionato e coppe ha collezionato 35 presenze totali, con 5 gol e altrettanti assist a referto.

Il tedesco rimane comunque un simbolo del club bavarese, dov’è arrivato nelle giovanili nel 2000 e con cui ha vinto tutto fino a oggi. E in questi anni, i suoi numeri in maglia Bayern sono stati impressionanti: 742 partite ufficiali, con 247 gol e 273 assist. Ma dopo 25 anni, questa incredibile avventura potrebbe essere arrivata ai titoli di coda.