Il Chelsea riparte, Tottenham: it’s over. Il derby di Londra va ai Blues grazie a un gol di Fernandez

Enzo Fernandez, Chelsea (Imago)

Un gol di Enzo Fernandez è bastato al Chelsea per battere i rivali del Tottenham e rientrare in zona Champions

Una partita stupenda, fatta di tante azioni, grande imprevedibilità e anche…una rissa. Chelsea e Tottenham hanno rispettato le attese, e nel 176° derby di Londra della storia hanno regalato tanto spettacolo.

I Blues per tornare in zona Champions League, gli Spurs per provare a salvare una stagione fin qui davvero disastrosa: erano queste le premesse con cui le due squadre si avvicinavano al match, ma ad avere ragione sono stati gli uomini di Enzo Maresca.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, dove tra i 22 giocatori in campo a prendersi la scena è stato Vicario con una super parata, ad aprire le marcature ci ha pensato Enzo Fernandez, il vero volto di copertina di questo Chelsea insieme a Cole Palmer.

Un bel gol di testa da parte dell’argentino, il quale ha confermato gli ottimi numeri di questa stagione arrivando a ben 6 gol e 9 assist: un craque.

Sprofondo Tottenham

Il Tottenham intanto scende sempre più in basso, all’interno di una classifica che si fa sempre più umiliante. Ancora una sconfitta – la 16ª – e 14° posto, che rappresenta il dato peggiore degli Spurs negli ultimi 21 anni.

I ragazzi di Postecoglou hanno ormai poco da chiedere al campionato, con l’obiettivo principale che è quello di salvare quantomeno la faccia. La testa è soprattutto all’Europa League, mai come quest’anno vincibile. Gli Spurs se la vedranno contro l’Eintracht ai quarti di finale, ma servirà un cambio di passo notevole se vogliono ottenere un trofeo dopo 17 anni.

Ange Postecoglou, allenatore del Totthenham (IMAGO)

La lotta per la Champions League

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal di due settimane fa, il Chelsea rientra dunque in piena lotta per la Champions League, superando Manchester City e Newcastle e piazzandosi al 4° posto in classifica.

Considerando come l’Inghilterra avrà a disposizione cinque posti, e che due saranno certamente occupati da Liverpool e Arsenal, al momento è principalmente lotta a 4 per due caselle: il Nottingham non molla di un centimetro, il Chelsea è rientrato in corsa, il Manchester City vuole evitare il flop e il Newcastle spera di ripetere l’impresa di due stagioni fa. La lotta per la Champions League si infiamma.