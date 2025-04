François Modesto (Imago)

L’ex direttore tecnico del Monza ha parlato del proprio futuro, negando le voci di un possibile approdo al Milan

Un passato glorioso tra Olympiakos, Nottingham Forest e Monza; un presente che al momento lo vede in attesa di una nuova esperienza.

François Modesto rappresenta il prototipo del direttore sportivo moderno, giovane ma con tanta esperienza accumulata negli anni.

Il 46enne francese ha fatto grandi cose nelle prime due stagioni con il Monza, mentre quest’anno ha preso la decisione di andare via.

Intervenuto ai microfoni di Radiolina, ha parlato di quello che potrebbe essere il proprio futuro.

Le parole di Modesto

Il dirigente francese ha dichiarato: “Al Monza sono stato benissimo. Andare via è stata una mia scelta. Si è parlato di un mio approdo al Milan, ma non è vero nulla. Mi piacerebbe un giorno tornare come dirigente a Cagliari. Conosco il presidente Giulini“.

E poi sempre sul Cagliari, sua ex squadra quando era calciatore: “Sono arrivato a Cagliari a diciannove anni. La Sardegna mi ha adottato, mi ha fatto crescere come calciatore, ma soprattutto come uomo“. Con i miei due figli abbiamo girato il mondo”.