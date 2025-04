Bayern Monaco, Kompany: “L’Inter ha giocato una grande partita. Pesa l’assenza di Musiala”

Le parole di Vincent Kompany al termine della prima partita valida per i quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter

Si è chiuso il primo round dei quarti di finale di Champions League tra il Bayern e l’Inter: il verdetto della sfida in Germania recita 1-2.

A segno nella partita dell’Allianz Arena Lautaro Martinez, Muller e Frattesi.

Al termine del match, l’allenatore dei bavaresi Vincent Kompany è intervenuto in conferenza stampa per analizzare i 90 minuti dei suoi.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Bayern Monaco, le parole di Kompany dopo l’Inter

L’allenatore del Bayern ha iniziato così: “Siamo partiti molto bene, dominando la partita nei primi 30 minuti e creando diverse occasioni che avremmo potuto concretizzare con uno o due gol, forse anche di più. Nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere, creando tante opportunità, ma alla fine sappiamo quanto Thomas sia determinante. Quando è entrato ha trovato il pareggio. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile per questa sfida e ogni scelta fatta è stata dettata da motivazioni tecniche. L’Inter oggi ha giocato una grande partita. L’assenza di Musiala si è fatta sentire, e con Guerreiro al suo posto cercavamo il giusto equilibrio. Abbiamo bisogno di tutti per raggiungere i nostri obiettivi, e credo che sia Guerreiro sia Müller abbiano fatto un buon lavoro”.

Ha poi continuato: “Abbiamo sei infortuni, ho dovuto togliere Kim perché aveva rimediato un giallo e sarebbe pesata una sua assenza al ritorno. L’ho già detto molte volte: se dobbiamo difendere, lo facciamo. E oggi, quando è stato necessario, abbiamo concesso davvero poco all’avversario. Certo, potevamo gestire meglio il possesso palla, ma va detto che di fronte avevamo una squadra forte. All’inizio abbiamo avuto le occasioni per segnare di più, e questo ci lascia fiduciosi in vista della gara di ritorno a Milano”.

Infine, ha concluso: “Ci sono momenti in cui perdi un attimo la concentrazione, e loro ne hanno approfittato. Abbiamo perso 2-1 e non posso cambiare il risultato, ma non sarebbe corretto dire che questa sconfitta sia frutto della nostra incapacità di vincere la partita: non è andata così stasera. Il verdetto dice Inter, ma settimana prossima vedremo come andrà”.