Sampdoria, Andrea Mancini e Giovanni Invernizzi DS e Coordinatore dell’Area Tecnica: il comunicato

Il comunicato ufficiale della Sampdoria: Andrea Mancini sarà il nuovo Direttore Sportivo, Giovanni Invernizzi il Coordinatore dell’Area Tecnica.

La Sampdoria torna ufficialmente al suo passato. Dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia, il Doria cambia volto e inaugura una nuova rincorsa alla salvezza. Via Semplici e il direttore sportivo Accardi, il club blucerchiato riparte da volti noti per provare a invertire la rotta.

La panchina è stata affidata ad Alberico Evani, storico vice della Nazionale, affiancato da un altro ex doriano come Attilio Lombardo. Dopo la risoluzione contrattuale con il Barcellona, il nuovo direttore sportivo sarà Andrea Mancini, figlio di Roberto, che pur non figurando formalmente nell’organigramma, affiancherà il presidente Manfredi in qualità di consulente.

Insieme a lui, Giovanni Invernizzi ricoprirà il ruolo di Coordinatore dell’Area Tecnica.

Di seguito, il comunicato ufficiale della Sampdoria.

La Sampdoria ufficializza Mancini e Invernizzi

Il comunicato esordisce: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Mancini il ruolo di direttore sportivo”.

Poi, continua: “Il dirigente sarà affiancato nell’incarico da Giovanni Invernizzi, già club manager blucerchiato e da oggi nuovo coordinatore dell’Area Tecnica.”

Un nuovo inizio per la Sampdoria, che punta a risollevare la sua stagione.