Prima della partita di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport.

Bayern Monaco e Inter si preparano alla sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League in un clima di grande attesa ma con umori differenti.

I bavaresi, reduci dal successo in Bundesliga contro l’Augsburg, devono però fare i conti con un’infermeria affollata: diverse le assenze pesanti che costringeranno Kompany a rivedere i propri piani.

Dall’altra parte, i nerazzurri arrivano al big match dopo il pareggio in campionato contro il Parma, un risultato che ha lasciato qualche interrogativo ma non ha scalfito l’entusiasmo in vista dell’Europa. Al fischio d’inizio, il focus sarà tutto sulla gestione delle energie e sulla capacità di reagire alle difficoltà: il passaggio del turno comincia da qui.

A pochi minuti dall’inizio della partita, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Inter, le parole di Marotta prima del Bayern Monaco

Marotta ha esordito: “La squadra sta molto bene. Essere qui fa bene. Chiaro che questa è una partita dove le motivazioni giocano un ruolo importante. Un bello stadio, un bel messaggio, spero che possiamo fare una bella figura”.

Poi, ha continuato: “Luis Henrique? Buon giocatore, ma ci sono tanti calciatori che sono nei nostri taccuini. Sicuramente ora è molto presto per arrivare a una conclusione”.

Infine, ha concluso: “Il nostro prossimo mercato? Per costruire una squadra vincente devono esserci delle specifiche caratteristiche. Devono esserci vari profili, dobbiamo ringiovanire la rosa ma non disdegnamo giocatori esperti”.